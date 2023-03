Quaresima: Padova, domani l’ultima “Pausa pranzo – Musica e parole per lo Spirito verso la Pasqua”

Quarto e ultimo appuntamento domani, giovedì 30 marzo, con la “Pausa pranzo – Musica e parole per lo Spirito verso la Pasqua”, “la proposta del Centro universitario per i giovedì di Quaresima. Un’occasione per dare spazio al cuore e trovare un po’ di pace soprattutto in questi giorni in cui continuano la paura e la fragilità”, spiega la diocesi di Padova. L’appuntamento è dalle 13 alle 13.30 nella chiesa di San Gaetano (via Altinate 73) a Padova.

Uno spazio e un tempo per vivere un momento di pace e serenità gustando brani musicali interpretati dai giovani musicisti del conservatorio Cesare Pollini e letture di testi scelti e interpretati dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni.

Il programma della “Pausa pranzo” di giovedì 30, che ha come parole di riferimento “vita e morte”, vede in programma musiche di Antonìn Dvoràk. Agli strumenti, Giulia Mandro e Pietro Galligioni (violino), Giulia Pasquali (viola), Gaia Di Donato (violoncello). Voci recitanti Cosimo Grilli e Isacco Bugatti.