È in programma per venerdì 31 marzo la Via Crucis diocesana presieduta dal vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese. Il ritrovo è fissato per le 20.45 presso il ponte Meier (spazio pedonale al semaforo, lato Cittadella); la Via Crusis prenderà il via alle 21 e si concluderà nella chiesa di Santo Stefano. In caso di pioggia, la Via Crucis si svolgerà integralmente nella chiesa di Santo Stefano.