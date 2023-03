Inclusione sociale: Acli Caserta, venerdì per “Indovina chi viene a cena! Contro l’economia dei muri” un appuntamento con l’Associazione italiana persone Down

“Indovina chi viene a cena! Contro l’economia dei muri” è l’iniziativa delle Acli per la promozione di incontri conviviali per conoscere meglio le situazioni e le istanze di riscatto di chi si trova ai margini, chi è escluso, chi si trova nelle periferie esistenziali denunciate da Papa Francesco ma anche da chi è coinvolto nell’aiuto e in tante attività di inclusione. Le Acli intendo favorire l’incontro di comunità per ascoltare le esperienze di volontariato, di lotta e di riscatto.

Le Acli di Caserta, nell’ambito di questo programma, promuovono un appuntamento di confronto con l’Associazione italiana persone Down sezione di Caserta. Sarà questa l’occasione per il reciproco racconto di testimonianze, esperienze ed iniziative.

L’evento si terrà venerdì 31 marzo, alle 17, presso il Centro polifunzionale Silvia Ruotolo in vicolo Abbagnano nella frazione Tuoro a Caserta, gestito dall’associazione Generazione Libera.

Il momento sarà anche utile per sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’obiettivo di collaborare per assistere le persone con sindrome di Down e le loro famiglie, che manifestano la necessità di accedere ai diritti e alle misure fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Il ristoro sarà preparato con i prodotti realizzati nell’ambito del progetto “I FaRinati”, laboratorio di pasticceria e biscottificio all’interno della casa circondariale di Carinola.