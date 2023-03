Papa Francesco: udienza, cristianesimo non è “un maquillage”, no ai cristiani “di apparenza”

(Foto Vatican Media/SIR)

“L’unico che può cambiare i nostri cuori è lo Spirito Santo”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata alla figura di San Paolo. “Lo zelo di Paolo rimane, ma diventa lo zelo di Cristo”, ha spiegato Francesco: “Cambia il senso, ma lo zelo è lo stesso. Il Signore lo si serve con la nostra umanità, con le nostre prerogative e le nostre caratteristiche, ma ciò che cambia tutto non è un’idea bensì la vita vera e propria, come dice lo stesso Paolo: ‘Se uno è in Cristo, è una nuova creatura’”. “L’incontro con Gesù Cristo ti cambia da dentro, ti fa un’altra persona”, ha detto il Papa ancora a braccio: “Se uno è in Cristo, è una nuova creatura: non è un maquillage, che ti cambia la faccia. Se tu sei cristiano di apparenza, questo non va: il vero cambiamento è del cuore, e questo è successo a Paolo”.