Occidente: Facoltà teologica Emilia-Romagna, sabato dialogo con il filosofo Rémi Brague. All’evento partecipa il card. Zuppi

Sabato 1° aprile alle ore 9.30 nella Cappella Ghisilardi del Convento di San Domenico, a Bologna, si svolgerà il dialogo con il filosofo Rémi Brague, nell’ambito delle Conversazioni teologiche organizzate dal Dipartimento di Teologia sistematica della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Associazione “Patres”. All’evento parteciperà anche il gran cancelliere, card. Matteo Zuppi.

“Sulla rilevante questione dell’identità attuale dell’Occidente Rémi Brague esprime una posizione intellettuale che non resta chiusa entro i confini epistemologici di una singola disciplina, ma si colloca nel punto di intersezione di ambiti disciplinari diversi (storici, filosofici, teologici, propri delle scienze sociali) spaziando dall’antichità alla contemporaneità e facendo interagire la tradizione giudaico-cristiana con quella islamica – spiega la Facoltà teologica -. Da qui nasce l’interesse per il dialogo proposto dagli studiosi dell’Associazione Patres che esaminano, tramite varie metodologie di indagine, il configurarsi del rapporto fra i cristiani dei primi secoli e la cultura classica. L’attenzione alla dimensione storica non esclude ed è invece provocata dalla consapevolezza delle istanze odierne. I temi e i problemi, che Rémi Brague approfondisce in vari scritti, aprono prospettive significative per il confronto e per la verifica di contenuti e di dati paradigmatici”.