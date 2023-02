Papa Francesco: a proiezione “Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, “una guerra è distruzione, ci diminuisce sempre”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Quando Dio ha fatto l’uomo, ha detto di prendere la terra, farla crescere, farla bella. Lo spirito della guerra è il contrario: distruggere, distruggere, non lasciar crescere, distruggere tutti, uomini donne, bambini, anziani, tutti. Oggi è un anno di questa guerra. Guardiamo all’Ucraina, preghiamo per l’Ucraina e apriamo il nostro cuore al dolore. Non vergogniamoci di soffrire e di piangere, perché una guerra è la distruzione, una guerra ci diminuisce sempre. Che Dio ci faccia comprendere questo”. Lo ha detto a braccio, ieri pomeriggio, Papa Francesco nell’Aula Nuova del Sinodo al termine della proiezione del documentario “Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, promosso dal regista Evgeny Afineevsky, alla presenza di circa 250 ospiti tra bisognosi, rifugiati e membri della comunità ucraina a Roma, accompagnati dal card. Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato

Il Papa ha quindi invitato a pregare: “Let us pray”, ha affermato in inglese. “Padre Santo, che sei nei cieli, guarda le nostre miserie, guarda le nostre ferite, guarda il nostro dolore, guarda anche il nostro egoismo, i nostri interessi bassi e la capacità che abbiamo di distruggerci. Guarisci, guarisci il nostro cuore, guarisci la nostra mente, guarisci gli occhi perché possano vedere la bellezza che Tu hai fatto e non distruggerla nell’egoismo. Semina in noi il seme della pace. Amen”, ha concluso il Pontefice.