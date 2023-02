Cammino sinodale: Fermo, oggi pomeriggio la Chiesa in ascolto del mondo della scuola. Interviene mons. Pennacchio

Continua l’ascolto della Chiesa di Fermo nell’ambito del cammino sinodale diocesano: è la volta dei docenti. L’appuntamento con il mondo della scuola, proposto dall’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’università si tiene oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18.

L’incontro, dal titolo “A servizio del villaggio. Incontro per docenti di ogni ordine e grado, nell’ambito del cammino sinodale diocesano” è appunto rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado che vivono e lavorano nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, che si trovano nel territorio dell’arcidiocesi di Fermo. Si svolgerà all’auditorium “don Armando Marziali” (Villa Nazareth – Contrada S. Salvatore, 6 a Fermo) e sarà guidato da Luca Girotti, direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’università. All’incontro sarà presente anche mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo.