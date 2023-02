Diocesi: Sassari, domani il ritiro quaresimale per laici “Il Giardino della cura della persona e del suo sviluppo umano integrale”

Domenica 26 febbraio, prima Domenica di Quaresima, presso il Centro di alta formazione “San Giorgio” (via G. de Martini, 18), nella frazione Li Punti di Sassari, dalle 9.30, con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, prenderà il via il ritiro quaresimale per laici promosso dalla Consulta per le aggregazioni laicali e il Centro pastorale diocesano.

Il ritiro quaresimale quest’anno è inserito nel percorso dei cantieri sinodali e avrà come tema “Il Giardino della cura della persona e del suo sviluppo umano integrale”. Interverrà don Nicholas Kirimo della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Sam Giuseppe Benedetto Cottolengo.