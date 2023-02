Diocesi: Lecce, domani sera con una messa in cattedrale l’arcivescovo Seccia darà inizio alla visita pastorale

Domani 26 febbraio, alle 19,30, nella cattedrale di Lecce con una solenne concelebrazione eucaristica l’arcivescovo Michele Seccia darà ufficialmente inizio alla visita pastorale alla diocesi.

Durante la celebrazione nella quale verrà letto il Decreto d’indizione della visita, l’arcivescovo consegnerà quattro lampade ai quattro vicari foranei, che accompagneranno e illumineranno i passi del cammino del pastore lungo le strade delle quattro vicarie della diocesi: Lecce, Monteroni, Squinzano e Vernole.

Al termine della celebrazione, i giovani del coro diocesano, canteranno per la prima volta l’inno della visita pastorale (testo di don Tiziano Galati, musica di don Biagio Mandorino) per il quale Portalecce ha realizzato una versione video in forma di karaoke per consentire alle comunità di assimilarlo e cantarlo durante le celebrazioni: sarà la colonna sonora di tutta la visita pastorale che, iniziando dalle parrocchie della vicaria di Vernolesi, si concluderà nel 2025.

La messa di domani sera, a partire dalle 19,30, sarà trasmessa in diretta (regia di Paolo Longo, commento di Francesco Capoccia) sulla pagina Fb di Portalecce e su Tele Dehon (ch 19).