Persone con disabilità: Jesi, domani un incontro promosso da Ufficio catechistico diocesano e da Ens sul diritto di comunicare

Nell’ottica sinodale l’Ufficio catechistico-settore catechesi persone disabili della diocesi di Jesi sente prioritario l’obiettivo di instaurare relazioni efficaci all’interno delle comunità iniziando dal mezzo più potente che è la comunicazione. Pertanto propone, in collaborazione con l’Ens sezione provinciale Ancona (Ente nazionale sordi), un seminario di approfondimento sulla comunicazione: “Io e l’altro… Per una comunicazione consapevole”. L’incontro è aperto a tutti. Comunicare è la primaria necessità di ogni essere vivente: tutti possiamo comunicare, tutto è comunicazione. La voce o altri mezzi, poco importa, l’importante è comunicare. L’evento si svolgerà domenica 26 febbraio, dalle 15, a Jesi al centro pastorale (ex Seminario) in via Lotto, ingresso lato cortile.

Interverranno Claudia Jaconi (assistente sociale, infermiera) sul tema “Il diritto di comunicare”; don Giorgio Del Vecchio della pastorale dei sordi delle Marche su “Comunicare la Spiritualità”; Remo Leonori, presidente dell’Ens sezione provinciale di Ancona, che porterà la sua testimonianza; Roberta Ascani, insegnante, interprete, collaboratrice Ens e Lega del Filo d’Oro, affronterà il tema: “Comunicare. Come, quando e perché?”. Al termine dei lavori l’Ufficio catechistico, in collaborazione con l’Ens, proporrà un corso di avviamento alla Lis, come formazione per i volontari delle varie pastorali. Le iscrizioni si raccoglieranno alla fine del seminario. Sarà presente il servizio di interpretariato Lis.