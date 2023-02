Ucraina: Pallucchi (Forum Terzo Settore), “la pace è sempre possibile ed è l’unica via di uscita”

“La pace è sempre possibile ed è l’unica via di uscita auspicabile per il conflitto in Ucraina, praticabile attraverso la de-escalation militare, la diplomazia e la riapertura del tavolo delle trattative”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, che ha aderito alla manifestazione per la pace indetta dalla coalizione Europe for Peace.

“Il lavoro instancabile delle Ong e di tutto il Terzo settore, anche durante questo terribile anno di guerra a sostegno della popolazione civile colpita, è la concretizzazione del principio di solidarietà internazionale, cui si richiamano anche le piazze italiane di questi giorni. I Governi ascoltino le richieste della società civile e mettano al centro delle loro azioni l’umanità e la tutela dei diritti umani”, conclude.