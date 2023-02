Società: Fter e Ceer, oggi l’incontro a Bologna “Costruire il futuro con i migranti”. Interviene il card. Zuppi

“Costruire il futuro con i migranti”. È il titolo dell’incontro promosso oggi, sabato 25 febbraio, dalla Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, in collaborazione con gli Uffici regionali Migrantes, Ecumenismo, Comunicazione della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna (Ceer). L’incontro si svolgerà nell’aula magna della Fter, a partire dalle 10,30.

Dopo l’introduzione di mons. Gian Carlo Perego, presidente della Cemi, Simone Varisco della Fondazione Migrantes parlerà de “Il contesto italiano dell’immigrazione: una fotografia”, Alessandro Rondoni dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Ceer, affronterà il tema “La rappresentazione del fenomeno nei mezzi di informazione”. Livio Corazza, vescovo incaricato per l’Ecumenismo della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna, interverrà su “Immigrazione e pluralismo religioso”, mentre don Paolo Boschini della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna offrirà una relazione su “Sfide e opportunità per la pastorale”. Le conclusioni saranno affidate al card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.