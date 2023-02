Argentina: numerose iniziative da Conferenza episcopale, singole diocesi e parrocchie per i dieci anni di pontificato di Papa Francesco

Si avvicina la data del 13 marzo, decimo anniversario della salita al soglio pontificio di Papa Francesco. Per l’occasione, la Chiesa dell’Argentina promuove numerose iniziative. La proposta della Conferenza episcopale (Cea) è che “nel periodo compreso tra sabato 11 marzo e domenica 19 marzo tutta la Chiesa in Argentina celebri con gioia e fervore questo speciale anniversario”, ritenendo che “sia un’occasione per manifestare con gioia e fede la nostra adesione e gratitudine al magistero del Vescovo di Roma che presiede le Chiese nella carità”.

A tal fine, la Cea invita “le parrocchie, le cattedrali e i santuari mariani del Paese a celebrare una messa di ringraziamento, invitando il popolo a rinnovare la gioia per il ministero di Francesco e a pregare per il suo servizio pastorale”. Per quanto possibile, c’è anche un invito a “organizzare una celebrazione in cui le diocesi e le regioni possano esprimere la loro gioia nella comunione”.

Le regioni pastorali di Buenos Aires e Platense celebreranno insieme il decimo anniversario del pontificato di Francesco, domenica 12 marzo, con una messa di ringraziamento alle 11 nella basilica nazionale di Nostra Signora di Luján.

I giovani del Sinodo digitale, che partecipano alla fase continentale del Sinodo, mossi dalla costante richiesta del Papa, “non dimenticatevi di pregare per me”, hanno promosso una campagna digitale per pregare per lui. Hanno creato un sito web (decimus-annus.org) dove è possibile collegarsi e inserire il numero di Ave Maria che si desidera offrire per il Papa. Il sito offre la possibilità di accendere una “candela virtuale”, mostrando su una mappa mondiale le candele accese nel mondo che rappresentano le Ave Maria offerte.

Infine, un incontro ecumenico e interreligioso di preghiera e ringraziamento per il Magistero e il servizio del Santo Padre si terrà il 13 marzo presso la sede della Conferenza episcopale argentina, che promuove l’evento insieme alla Commissione episcopale per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso, le relazioni con l’ebraismo, l’islam e le altre religioni (Ceerjir).