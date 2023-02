Tratta: Rossano-Cariati, domani la diocesi promuove un incontro nella parrocchia di San Francesco d’Assisi a Mirto Crosia

La IX edizione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta si celebra, come da tradizione, in questo mese di febbraio per ricordare la data dell’8 febbraio, giorno della morte di Santa Giuseppina Bakhita, anche lei vittima di schiavitù e di tratta, ed ha quest’anno come tema ‘Camminare per la dignità’”. Lo ricorda in una nota l’arcidiocesi di Rossano-Cariati, che, in collaborazione con la Fondazione Migrantes, celebrerà l’appuntamento domenica 26 febbraio nella parrocchia di San Francesco d’Assisi in località Sorrento a Mirto Crosia. Alle 18,30 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Maurizio Aloise per ricordare le vittime e denunciare gli abusi contro il traffico di esseri umani. “Una preghiera che si fa invito, come suggerisce il tema della giornata stessa, a camminare con le popolazioni migranti, come pellegrine e pellegrini della dignità umana, pellegrini di speranza, insieme a giovani, adulti e bambini, persone di diverse tradizioni religiose, diverse culture ed età – spiega l’arcidiocesi in una nota -. Nel 2022, abbiamo vissuto cambiamenti importanti e l’aggravarsi di situazioni di crisi. Le persone che soffrono la violenza della tratta e i gruppi a rischio, sono aumentati. Chi tenta di fuggire in cerca di sicurezza o di lavoro si trova in balia di se stesso, con leggi insufficienti che tutelino i migranti, i quali si trovano con maggior facilità avvinghiati nelle trame delle reti tessute dai trafficanti di persone. In questo contesto siamo chiamati a tenere viva la speranza, e i valori che orientano il nostro essere ed agire da cristiani”.