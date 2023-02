Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani viaggio nelle vite stravolte dal conflitto in Ucraina

Ucraina: può ancora vivere la speranza, dopo un anno di morte, guerra e distruzione? Su questa domanda si soffermerà la prossima puntata di “Sulla via di Damasco” (di Vito Sidoti), in onda domenica 26 febbraio, alle 7.30, su Rai Tre e RaiPlay, condotta da Eva Crosetta.

In studio don Marco Yaroslav Semehen, sacerdote ucraino e rettore della basilica romana di Santa Sofia, la Chiesa e la casa della Comunità ucraina, nonché punto di raccolta degli aiuti e delle donazioni destinati alla popolazione in guerra. Sarà un viaggio dentro le vite stravolte dal conflitto, come quella di Yulia, di Kiev, di Anzhela e Gamal, che ora vivono in Italia, al riparo dalla paura, ma con il cuore spezzato dal dolore. E sulle ragioni della pace, ma anche sulle conseguenze e sulla portata di questo conflitto, i commenti e l’analisi di Nello Scavo, inviato di Avvenire. “Gli sforzi di Papa Francesco per la pace sono immisurabili – ha detto don Marco -; ogni giorno il Papa prega per l’Ucraina, fa tanti appelli; dietro alle preghiere, anche un lavoro diplomatico molto forte e concreto della sede apostolica, unito al sostegno caritatevole”.