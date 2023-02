Quaresima: Reggio Emilia, l’8 marzo iniziano in cattedrale le catechesi del vescovo Morandi

(foto diocesi Reggio Emilia)

Inizierà mercoledì 8 marzo, alle ore 21 nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Reggio Emilia, la catechesi quaresimale del vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giacomo Morandi, rivolta a tutti, che si svilupperà in 3 incontri con come motivo conduttore “Indossate l’armatura di Dio”, versetto della lettera di San Paolo agli Efesini, per offrire spunti di riflessione sul “combattimento spirituale per conservare la Vita Nuova”. Il primo incontro avrà come tema: “Il dono della Vita Nuova. ‘Siamo vivi tornati dai morti’ (Rm 6,13)”. Seguirà mercoledì 15 marzo, sempre alle ore 21 in cattedrale, il secondo incontro con la riflessione sulla custodia della “Vita Nuova: vivere da figli (Rm 8,14)”. Il terzo ed ultimo appuntamento è in programma per mercoledì 22 marzo alle ore 21 in cattedrale, incentrato sul combattimento spirituale per la purificazione del cuore (Ef 6,10).