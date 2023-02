Diocesi: Porto-Santa Rufina, sabato 4 marzo l’incontro “In ascolto delle donne” con il vescovo Ruzza

In vista della Giornata internazionale della donna, il vescovo Gianrico Ruzza invita tutte le donne della diocesi di Porto-Santa Rufina all’incontro “In ascolto delle donne”, che si svolgerà sabato 4 marzo 2023, alle ore 16.30, presso il Centro pastorale diocesano (via della Storta 783 – La Storta).

“Le donne sono la quota più consistente del laicato e del popolo impegnato nella vita ecclesiale. Per questo, rispondendo ai ripetuti e accorati appelli di Papa Francesco, ritengo sia giunto il tempo di avviare processi capaci di dare risposte alle impellenti richieste di una maggiore valorizzazione delle donne come battezzate e membri del popolo di Dio con pari dignità, così da ampliare gli spazi di partecipazione femminile alla missione ecclesiale”, afferma il vescovo.

Nell’ambito del percorso sinodale, aggiunge mons. Ruzza, “la nostra diocesi di Porto-Santa Rufina intende porre una particolare attenzione affinché le donne e la riflessione sulle donne nella Chiesa facciano parte del grande cammino di ascolto, dialogo e sogno per il futuro convocato da Papa Francesco, che punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa”.

Il presule chiarisce: “L’invito è rivolto a tutte le donne, a chi è credente o non-credente, praticante o meno, non importa. L’incontro sinodale di marzo, infatti, sarà l’occasione per ascoltare le opinioni e i suggerimenti di tutte, per dialogare insieme con sincerità e libertà su quali sentimenti caratterizzano le sofferenze e le aspettative delle donne nella vita sociale e nella Chiesa”.