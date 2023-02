Quaresima: mons. Spinillo (Aversa), “superare il limite del nostro egoismo” per “rispondere alla vocazione del Signore che ci chiama a camminare insieme con la vita”

(Foto: diocesi di Aversa)

“Siamo all’inizio del tempo di Quaresima ed è bello ritrovarci e camminare insieme”. Comincia così il videomessaggio che il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, ha registrato per la prima domenica di Quaresima. “Vogliamo farlo seguendo l’invito di Papa a vivere in ascesi, elevandoci per essere immersi nella luce, ma sempre in una dimensione comunitaria, ovvero sinodale”. Un cammino, ribadisce il vescovo, che è proprio “del nostro essere la Chiesa, il popolo di Dio che cammina insieme”. “L’ascesi, che ciascuno è chiamato a vivere nella sua spiritualità personale, è qualcosa che si nutre della spiritualità di tutti gli altri, che trova nella ricchezza della fede e della speranza dei fratelli e delle sorelle un sostegno, un’indicazione, un accompagnamento, una condivisione. Diventa la bellezza della carità fraterna che ci permette di aiutarci a camminare, a correggerci gli uni gli altri”. Nel brano di Vangelo che verrà proposto nella liturgia domenicale sono presentate le tentazioni di Gesù. “Il Signore ci invita ad essere fiduciosi nell’aprire un rapporto di dialogo con la vita, a porci in Suo ascolto con fiducia e ad essere in comunione con la verità di Dio”. Così possiamo vincere la tentazione, “superare il limite del nostro egoismo ed essere fiduciosi nel bene. È importante rispondere alla vocazione” perché “il Signore ci chiama a camminare insieme con la vita”.