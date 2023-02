Ucraina: mons. Brunetti (Alba), “camminiamo sulle vie della pace”. Stasera in cattedrale veglia per la Quaresima di fraternità

“La Costituzione italiana, il magistero del Papa e il Vangelo di Gesù Cristo sono le tre lampade che possono rischiarare il nostro cammino sulle vie della pace”. Lo afferma mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, in un messaggio rivolto a credenti e non, uomini e donne di buona volontà, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. “Non possiamo essere neutrali ed equidistanti”, dice il presule, per il quale “la condanna di chi ha voluto e scatenato questa guerra e la solidarietà con il popolo ucraino aggredito sono il primo dovere”. Ma, continua il vescovo, “la stessa Costituzione ci chiede di cercare strumenti per risolvere le controversie internazionali: alternativi alla guerra”. E Papa Francesco invita a “non dare per scontata questa Terza guerra mondiale a pezzi”. Perciò, osserva mons. Brunetti, “dobbiamo dare ascolto alla voce del Papa, come ‘dobbiamo prestare orecchio’ al ‘Pace a voi’ che Gesù rivolge ai discepoli”. Di qui l’invito a manifestare pubblicamente per la pace e alla veglia per la Quaresima di fraternità, che si terrà oggi, sabato 25 febbraio, alle 21, in cattedrale ad Alba, sul tema “Missione: operatori di pace”. Sarà il vescovo Brunetti a presiedere la veglia.