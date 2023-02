Diocesi: Ac Massa Carrara-Pontremoli, domani il XIII convegno “Mons. Taliercio” sulla “crisi dei giovani adulti”

Il tema dell’essere adulti, non solo dal punto di vista anagrafico, ma come atteggiamento verso la realtà complessa che siamo chiamati ad abitare, soprattutto nei confronti di chi oggi è giovane, sarà il “cuore” della XIII edizione del convegno “Mons. Giuseppe Taliercio” intitolato: “Una generazione a confronto con sé stessa. La crisi dei giovani adulti: mito o realtà?”.

L’appuntamento è fissato per domani, domenica 26 febbraio, a Marina di Carrara, dalle ore 18, presso i locali dell’Autorità portuale: aiuteranno i partecipanti a riflettere Elisabetta Sordi, vice presidente della Provincia di Massa Carrara, e Matteo Mastrini, sindaco di Tresana.

Oltre all’Azione Cattolica, l’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro e dal Gruppo Adulti di Azione Cattolica “Vittorio Bachelet”.