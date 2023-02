Formazione permanente clero: Centro “Madre del Buon Pastore”, da lunedì a Caltanissetta il corso “Il parroco uomo del dono”

Inizierà lunedì 27 febbraio il percorso formativo sulla parrocchia dal titolo “Il parroco uomo del dono” proposto dal Centro regionale “Madre del Buon Pastore” della Conferenza episcopale siciliana (Cesi) per la formazione permanente del clero.

L’espressione che dà tema all’appuntamento è di Papa Francesco: l’ha detta proprio ai sacerdoti di Sicilia incontrandoli a Palermo. Questa la citazione completa: “Le parole dell’Istituzione delineano la nostra identità sacerdotale: ci ricordano che il prete è uomo del dono, del dono di sé, ogni giorno, senza ferie senza sosta. Perché la nostra, cari sacerdoti, non è una professione ma una donazione; non è un mestiere, che può servire pure per fare carriera, ma una missione”.

Per don Antonino Sapuppo, direttore del Centro “Madre del Buon Pastore”, “il corso si propone di approfondire alcune questioni di carattere concettuale e pastorale, come la donazione e la missione, che emergono dalla figura del prete, quale pastore uomo di relazione. La stessa parrocchia – spiega – può essere intesa come un laboratorio di umanità, per cui il parroco, configurandosi come uomo del dono; hai il compito di formarsi per essere un esperto in umanità”.

Il corso si terrà al Seminario vescovile di Caltanissetta, dal pomeriggio di lunedì 27 febbraio al pranzo di giovedì 2 marzo.