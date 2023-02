Diocesi: Bari-Bitonto, il 27 febbraio l’Assemblea con il priore della Comunità di Bose

Lunedì 27 febbraio si terrà l’Assemblea della diocesi di Bari-Bitonto, dalle 18 alle 20.30, presso l’aula magna della Scuola allievi della Guardia di Finanza in Bari-San Paolo. Interverrà fratel Sabino Chialà, priore della comunità di Bose. Con lui si rifletterà su “Diaconie e discernimento” per sostenere il cammino ecclesiale che abbiamo intrapreso.

Nell’ambito del Cantiere della Casa, la diocesi intende comprendere sempre meglio come “rendere gli organismi di partecipazione ecclesiale laboratori esemplari e efficaci di corresponsabilità e di discernimento”. “Nell’ambito del Cantiere delle Diaconie desideriamo avviare una riflessione sul tema della ministerialità. Ripartiamo dalla formazione allo spirito del servizio per far emergere come la stessa ministerialità sia frutto di una chiamata al servizio e di un discernimento comunitario e non di autopromozione”. Per partecipare all’assemblea non si devono ritirare pass ma è necessario compilare un modulo on line, indicando il nome della parrocchia, il numero dei partecipanti e i dati di un referente.