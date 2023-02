Oratori: Anspi Benevento, due occasioni di formazione per animatori

Due occasioni di formazione per animatori e educatori di oratori, circoli, parrocchie e attività estive. Le propone l’Associazione nazionale San Paolo Italia (Anspi)-Comitato zonale di Benevento, presieduta da Rosario De Nigris.

Il primo appuntamento è domani, domenica 26 febbraio, quando, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro La Pace in via Antonio Cifaldi a Benevento, è in programma un seminario sul tema: “Identikit e buone prassi dell’animatore”.

Il secondo appuntamento è domenica 23 aprile, sempre dalle 9 alle 13 e nella stessa location. In quell’occasione si tratterà il tema “La relazione educativa”. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Anspi: cellulare 3201479203; email denigrisrosario@libero.it.