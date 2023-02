Confessione: Facoltà teologica Triveneto, a Padova lunedì una giornata di studio sulla “terza forma” della penitenza

“Restituire al pubblico più ampio le riflessioni maturate nel contesto generale di crisi della confessione individuale, che giuridicamente e pastoralmente è sempre stata presentata come l’unica forma possibile nelle nostre terre”. Questo l’obiettivo della giornata di studio dal titolo “Ripensare la prassi penitenziale. La terza forma della penitenza: esperienza da archiviare o risorsa?”, in programma lunedì prossimo, 27 febbraio, a Padova, nella sede della Facoltà teologica del Triveneto. “È radicato nei cristiani, probabilmente più di quanto pensiamo, il bisogno di riconciliazione, il desiderio di perdono”, spiega il preside della Facoltà teologica del Triveneto, don Andrea Toniolo: “Lo ha dimostrato la buona, e in alcuni casi alta, partecipazione alla celebrazione della penitenza nella terza forma, introdotta da alcune diocesi italiane in tempo di pandemia. La crisi della confessione individuale non significa immediatamente che è assente nel popolo di Dio il desiderio di celebrare la misericordia del Signore. La Chiesa e la teologia sono provocate a ripensare la prassi penitenziale in questo nostro tempo. Per la Chiesa che verrà”. Su questo tema la stessa Facoltà, l’Istituto di liturgia pastorale Santa Giustina e la Facoltà di Diritto canonico S. Pio X di Venezia – si ricorda in una nota – hanno avviato nel 2021 un percorso di ricerca, sviluppato in due seminari, a cui hanno portato un contributo docenti di liturgia, teologia morale, diritto canonico, teologia pastorale e sacramentale, sociologia. La giornata di studio intende ora restituire al pubblico più ampio le riflessioni maturate nel contesto generale di crisi della confessione individuale, che giuridicamente e pastoralmente è sempre stata presentata come l’unica forma possibile nelle nostre terre.