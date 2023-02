Anziani: Caritas Sardegna, seminario lunedì 27 febbraio sulla “Silver Economy”

“Raccontare il territorio. Gli anziani come risorsa: la Silver Economy”. È il titolo del seminario che si svolgerà lunedì 27 febbraio dalle ore 14 alle 17 nel Centro culturale Hospitalis Sancti Antoni a Oristano (via Cagliari 161), organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna, dall’Agenzia Redattore Sociale e dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con l’Ucsi Sardegna. Si tratterà di un momento di riflessione e confronto – il secondo promosso nell’ambito del ciclo di seminari formativi “Raccontare il territorio” – dedicato al tema dell’invecchiamento come risorsa: nell’occasione si parlerà della situazione delle persone anziane nel territorio locale, con le loro potenzialità e difficoltà affrontate tenendo conto degli aspetti sociali, economici, culturali, sanitari, psicologici. I giornalisti partecipanti – informa la Caritas Sardegna – avranno diritto a tre crediti formativi.