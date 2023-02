Diocesi: Trapani, lunedì al Cinema Ariston la proiezione di “Libera nos il trionfo sul male”

È il primo film che fa chiarezza sul ruolo dell’esorcista. S’intitola “Libera nos il trionfo sul male ” ed è prodotto da Sine Sole Cinema e lunedì prossimo 27 febbraio, evento unico in provincia – verrà proiettato alle ore 17 presso il Cinema Ariston a Trapani. Il lungometraggio, prodotto e diretto da Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, cerca di rispondere a domande quali : “Chi è il diavolo?”, “Come agisce?”, “Quali sono le armi che abbiamo a disposizione per difenderci?”, “Qual è il ruolo dell’esorcista?” fuori dal sensazionalismo e lontano anni luce da produzioni come il famoso “L’esorcista”. Gli autori, hanno voluto riportare il rito in tutti i suoi aspetti e raccontare cosa fa il ministro di Dio nel suo esercizio del mandato di Gesù dato ai suoi apostoli e ai loro successori di “scacciare i demoni nel Suo Nome”.

Come sottolineato da padre Francesco Bamonte, presidente dell’associazione internazionale esorcisti e consulente teologico del film, l’esorcismo è “evento di preghiera in forza del quale la Grazia di Dio e la Sua salvezza irrompono e le tenebre sono vinte e scacciate dalla Luce”.

La pellicola ha il patrocinio dell’Aie (Associazione internazionale esorcisti), rendendola di fatto l’unica opera cinematografica ad avere una approvazione ufficiale. Alla proiezione sarà presente il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. Al termine del film si terrà un dibattito condotto da don Rosario Rosati, esorcista diocesano.

È possibile acquistare il biglietto su liveticket o direttamente presso il Cinema Ariston.