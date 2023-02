Diocesi: Genova, oggi al Museo apertura straordinaria e visita guidata al cantiere del monumento “Fieschi”

Il Museo diocesano di Genova propone un’apertura eccezionale del cantiere di restauro del monumento “Fieschi” con due visite guidate che si terranno oggi alle ore 15 e alle ore 16,30. In preparazione all’inaugurazione del nuovo allestimento del monumento funebre del card, Luca Fieschi verrà offerta al pubblico la possibilità di visitare gli spazi del cantiere di restauro attraverso un’apertura straordinaria. “In questa occasione – spiegano i responsabili del Museo diocesano genovese – vi racconteremo la genesi del monumento, la sua collocazione in cattedrale e le varie fasi che hanno condotto alla sua progressiva demolizione e quindi, alle tappe che hanno portato al progetto di nuovo allestimento. Inoltre, all’interno della cattedrale avremo modo di conoscere altri personaggi di questa importante famiglia feudale che ha avuto un ruolo di primissimo piano nella storia religiosa genovese e italiana: ci soffermeremo davanti ai monumenti scultorei dedicati ai suoi componenti più illustri per poi ritornare nel Museo”. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie alla visita è possibile scrivere una email all’indirizzo info@museodiocesanogenova.it. Verrà richiesta una offerta libera come contributo al progetto di raccolta fondi “La Bellezza è un Dono” dedicato al restauro del “Dossale con le Storie di San Giovanni Battista” di Teramo Piaggio (olio su tavola, 1534, in deposito dalla cattedrale di San Lorenzo). L’iniziativa rientra nell’ambito dei lavori di restauro del monumento Fieschi “Rinasce un capolavoro. Apertura straordinaria e visita al cantiere del Monumento Fieschi”.