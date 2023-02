Ucraina: Roma, alla Stazione Termini un flash-mob dei Giovani per la pace di Sant’Egidio

(Foto: Comunità di Sant'Egidio)

Si è svolto presso la Stazione Termini un flash-mob dei Giovani per la pace di Sant’Egidio: oltre 200 ragazzi hanno ballato sulle note di “Give Peace a Chance” di John Lennon, sotto la guida dei ballerini dell’Accademia di Danza europea di Joseph Fontano. “Vogliamo che anche la pace abbia una possibilità, in questa guerra. Un anno di guerra è troppo, che vengano aperti negoziati; che questo messaggio di pace parta da Roma e raggiunga tante città d’Europa e del mondo”, dichiarano i Giovani per la pace, che ora si uniranno alla fiaccolata di #EuropeforPeace da Largo Corrado Ricci al Campidoglio.