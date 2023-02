Salute donna: Misericordia Prato, al via “Prenditi cura di te”, pacchetti di visite ed esami diagnostici

Un’attenzione speciale per le donne al Centro medico della Misericordia di Prato, che lancia l’iniziativa “Prenditi cura di te”, una serie di pacchetti comprendenti visite ed esami diagnostici validi tutto l’anno e dedicati alle donne di ogni età. L’offerta del Centro medico, assolutamente di qualità, punta a sostenere le donne in tutte le fasi della loro vita per renderle più consapevoli e meglio informate sui temi legati alla prevenzione.

“La diagnosi precoce è l’arma migliore che abbiamo, con gli strumenti odierni riusciamo a scoprire lesioni anche di pochi millimetri – spiega la senologa Beatrice Forzoni che coordina il team del Centro medico –. La prevenzione deve rappresentare per ogni donna il momento in cui prendersi cura di sé stessa, volersi bene insomma”.

Ed ecco le varie possibilità offerte dal Centro medico della Misericordia: ecografia mammaria e visita senologica il giovedì dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì dalle 9 alle 13; il sabato (ogni 15 giorni) dalle 9 alle 13; mammografia con Tomosintesi 3D, ecografia mammaria e visita senologica il giovedì dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì dalle 9 alle 13; il sabato (ogni 15 giorni) dalle 9 alle 13; mammografia con Tomosintesi 3D, ecografia mammaria e visita senologica e Moc il venerdì mattina dalle 9 alle 13. Il Centro medico della Misericordia è via Ferrucci 55 a Prato. Per prendere appuntamento chiamare lo 0574 663508 oppure scrivere a: info@idss.it.