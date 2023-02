Diocesi: Rossano-Cariati, oggi un convegno sulle comunità energetiche

Alla luce delle consegne ricevute a Taranto in occasione della Settimana sociali e consapevoli dell’urgenza di un impegno concreto in tema di energie rinnovabili e la necessità di preservare la bellezza del creato che Dio ci ha donato, appare non più rinviabile l’avvio di un confronto su di un argomento che riguarda ciascuno di noi. Spesso si parla di risparmio energetico, ma poco si conosce sulle buone pratiche che possono essere attuate. In tale ottica si inserisce la scelta dell’Ufficio diocesano della pastorale sociale, del lavoro giustizia e pace di Rossano-Cariati, diretta da don Massimo Alato, di organizzare un convegno dal titolo “Comunità energetiche”. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle ore 17, nella parrocchia di S. Maria ad Nives in località Schiavonea. Interverrà Miriam Resta Corrado. Concluderà i lavori l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise. L’appuntamento non è rivolto alle sole comunità ecclesiali, ma anche a tutte le associazioni e organizzazioni del territorio interessate al tema ed anche alla possibilità di avviare un sinergico cammino comune. Per l’occasione, a margine del convegno, gli scout spiegheranno ai bambini presenti come utilizzare, senza spreco, l’energia elettrica.