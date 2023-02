Diocesi: Vicenza, al via lunedì un ciclo di incontri sulle costituzioni del Concilio Vaticano II

Dopo la prolungata interruzione, causa pandemia, degli ultimi anni, torna da lunedì 27 febbraio in Centro diocesano la proposta degli “Incontri formativi del lunedì mattina”, pensati per l’aggiornamento del clero e dei diaconi della diocesi di Vicenza, ma aperti a tutti coloro (religiosi, religiose e laici) che desiderano condividere momenti di formazione e approfondimento per un cammino personale ed ecclesiale in questo nostro tempo.

“In occasione della memoria liturgica di san Giovanni XXIII Papa e nell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, l’11 ottobre 2022 Papa Francesco mise in luce come una grande risorsa per l’attuale cammino sinodale possa essere la ripresa di attenzione sul Concilio Vaticano II. Alla luce di questa esortazione – si legge in una nota della diocesi di Vicenza -, la Commissione diocesana di formazione permanente del clero ha pensato di dedicare dunque il ciclo di incontri di quest’anno ad una lettura attualizzata e prospettica delle 4 costituzioni conciliari nel contesto dell’attuale percorso sinodale e dei “cantieri di vita” nei quali siamo chiamati a testimoniare la nostra fede in Gesù risorto”.

Tema degli incontri che si terranno ogni lunedì dal 27 febbraio al 27 marzo sarà dunque “Quattro fiumi per un giardino: rilettura delle quattro costituzioni conciliari alla luce dell’attuale cammino sinodale”. Ecco il programma nel dettaglio:

Lunedì 27 febbraio si approfondirà la costituzione Sacrosanctum concilium sulla liturgia, con don Dario Vivian; lunedì 6 marzo la costituzione Lumen gentium sulla Chiesa, con don Alessio Dal Pozzolo; lunedì 20 marzo la costituzione Gaudium et spes sul rapporto Chiesa e mondo contemporaneo, con don Roberto Tommasi; lunedì 27 marzo una lettura prospettica delle quattro costituzioni conciliari nel contesto del cammino sinodale, proposta da don Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale dell’arcidiocesi di Milano.

Gli incontri si svolgono dalle ore 9.15 alle ore 11.30, nella sala teatro del Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto”, in viale Rodolfi 14/16 – Vicenza. Tutti gli incontri possono essere seguiti anche tramite Radio Oreb (diretta dalle ore 9.15 alle 10.15), con repliche serali alle ore 19 e 22;e sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza.