Diocesi: Chieti-Vasto, domani incontro formativo per catechisti di ragazzi pre-adolescenti ed adolescenti

“Come relazionarci con gli adolescenti per crescere nella vita della fede?”. Questo l’interrogativo al quale cercherà di rispondere don Davide Abascià, responsabile regionale del Servizio per la Pastorale giovanile della Puglia, nell’incontro che si terrà domenica 26 febbraio (ore 15) presso il Centro pastorale della parrocchia San Donato martire di Fossacesia (Ch). L’iniziativa formativa è rivolta ai catechisti di ragazzi pre-adolescenti ed adolescenti (II e III media, I e II anno di superiori). Pur “consapevoli che nella maggior parte delle nostre parrocchie l’approccio ai ragazzi di quella fascia d’età è legato al Sacramento della Confermazione”, si legge in una nota della diocesi, durante l’incontro si cercherà di “capire insieme come può un adolescente fare la differenza, cosa che noi, adulti ed educatori, non sempre siamo capaci di cogliere”.