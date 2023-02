Società: Bari, il 3 e il 4 marzo l’Assemblea e il convegno della Consulta nazionale antiusura

“L’azione delle Fondazioni antiusura per promuovere la dignità umana in tempi di crisi. Ruolo dei media, tra informazione e formazione”. È il tema al centro dell’Assemblea della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II, che si terrà a Bari, il 3 e il 4 marzo 2023. Nell’ambito del convegno di sabato 4 marzo saranno presentati gli esisti della ricerca effettuata dall’Università Cattolica sul “Fondo per la prevenzione dell’usura e il ruolo delle Fondazioni antiusura come enti gestori”.

L’Assemblea dei presidenti delle Fondazioni antiusura si riunirà venerdì 3 marzo alle ore 15 per gli adempimenti statutari. L’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, interverrà per un saluto ai presidenti delle Fondazioni prima dell’inizio dei lavori.

Sabato 4 marzo, alle ore 9, nella chiesa del Sacro Cuore di Bari (via Cardassi, 15), mons. Satriano presiederà la celebrazione eucaristica in memoria di mons. Alberto D’Urso.

Alle ore 9,30 inizierà il convegno “L’azione delle Fondazioni antiusura per promuovere la dignità umana in questo tempo di crisi. Ruolo dei Media, tra informazione e formazione”. Introdurrà i lavori don Basilio Gavazzeni, vice presidente della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II. Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, direttore dell’Osservatorio sul debito privato e ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Virginia Giocoli, ricercatore dell’Osservatorio sul debito privato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presenteranno “Il Fondo per la prevenzione dell’usura e il ruolo delle Fondazioni antiusura come enti gestori. Presentazione degli esiti della ricerca svolta dall’Università Cattolica”. Seguirà la relazione del prefetto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su “L’azione dello Stato nella prevenzione e solidarietà alle vittime dell’usura”.

Alle 11,45 comincerà la prima sessione su “Sovraindebitamento e accessibilità al credito”. Interverranno Antonella Sciarrone Alibrandi, Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell’Associazione bancaria italiana, Giustino Trincia, consigliere della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II. Modererà Michela Di Trani, portavoce della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo.

Alle 12,15 seguirà la seconda sessione su “Azzardopatia indebitamento e usura”. Interverranno Maurizio Fiasco, sociologo, don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, don Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna “Mettiamoci in gioco”, Daniele Acampora, presidente della Fondazione antiusura Exodus ‘94 della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. Modererà Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire.

La chiusura dei lavori e le conclusioni saranno affidate a Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura “San Giovanni Paolo II” onlus.