Tumori: Meloni, “Lilt pilastro in cultura prevenzione”. Schillaci (min. Salute), “orgoglio per Italia. Stanziati 50 milioni per Piano oncologico nazionale”

In occasione delle celebrazioni di chiusura del centenario della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), che si stanno svolgendo in questi giorni a Biella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci hanno voluto esprimere, tramite due video-messaggi, la loro gratitudine nei confronti dell’Ente che da 100 anni rappresenta il punto di riferimento in Italia per la promozione della salute e della cultura della prevenzione oncologica.

“La Lilt – ha commentato Meloni – è un pilastro nella promozione e nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica in Italia. Ha svolto un ruolo fondamentale nel corso di tutta la sua storia, in particolare in quei periodi in cui i media e la scienza non avevano quegli stessi strumenti che hanno oggi per informare velocemente e raggiungere in poco tempo tantissime persone. I suoi associati e i volontari sono delle vere e proprie sentinelle della prevenzione, che su tutto il territorio nazionale donano una parte del proprio tempo e della loro professionalità per aiutare il prossimo: è la bellezza del volontariato, dell’associazionismo, di quella vasta rete di enti di solidarietà sociale che innerva la nostra nazione e la rende da sempre un esempio da seguire”. “Con i suoi 100 anni di storia, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è motivo di orgoglio per l’Italia, un vero e proprio patrimonio da valorizzare per continuare a costruire un futuro con al centro la cultura della prevenzione. La prevenzione è centrale nel Piano oncologico nazionale che abbiamo approvato di recente e per il quale abbiamo stanziato 50 milioni di euro, dal 2023 al 2027. In questo percorso verso un futuro senza cancro la Lilt può contare sulla mia vicinanza e su quella dell’Istituzione che rappresento. Farò in modo che il sostegno e il contributo del ministero nei confronti della Lilt siano concreti e tangibili”, ha dichiarato Schillaci.

I due video-messaggi sono stati trasmessi in apertura dell’Assemblea nazionale dei presidenti provinciali e dei coordinatori regionali, che si è tenuta ieri a Biella alla presenza del presidente della Lilt nazionale, Francesco Schittulli, e del presidente dell’associazione provinciale di Biella, Rita Levis.