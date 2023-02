A Sua immagine: nella puntata di oggi una storia di riscatto da Tor Bella Monaca. Domani focus sulla tentazione

Ritorna in onda oggi, alle 16, su Raiuno “A Sua immagine”: in questa puntata Lorena Bianchetti incontra Tiziana Ronzio, una donna che di lavoro fa la portantina e che insieme ad altri abitanti di Tor Bella Monaca non ha aspettato che le cose cambiassero dall’alto. Ha iniziato a ripulire lo stanzone a lato dell’androne di ingresso della Torre in cui vive e ne ha allontanato degrado e spaccio. Le iniziative di pulizia e cura del parco hanno attirato anche i giovani che hanno abbellito la zona con murales. Tiziana con l’associazione “Tor più Bella” è diventata un riferimento per tanti abitanti del quartiere, ma è anche finita nel mirino della criminalità organizzata subendo quotidianamente minacce e aggressioni tanto da rendere necessaria la vigilanza della polizia 24 ore su 24. “Quando abbiamo iniziato – dice Tiziana – sapevo non sarebbe stato semplice, se le difficoltà superate e la paura da affrontare equivalgono a lasciare ai nostri figli un mondo migliore, a partire dalle strade in cui viviamo tutti i giorni, ne sarà valsa la pena”.

A seguire, “Le Ragioni della Speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Dopo la Terra Santa, la Giordania, l’Armenia, don Marco commenta il Vangelo della Quaresima e del dopo Pasqua dalla Turchia, prima del tragico evento e non nei luoghi del terremoto. Alla bellezza naturale, al paesaggio incontaminato, all’ospitalità della gente, si aggiungono testimonianze storiche e archeologiche che svelano un messaggio ancora presente.

Nella prima domenica di Quaresima, “A Sua immagine” dedica la puntata, in onda dalle 10.30, al tema della tentazione. Ne parleranno Vera Slepoj, psicoterapeuta, e frate Luciano Lotti, cappuccino. Attraverso i contributi filmati, l’immagine che la maggior parte delle persone ha della tentazione; una toccante testimonianza di una ragazza che ha incontrato da vicino la tentazione nella sua vita e la narrazione di come alcuni santi hanno lottato contro la tentazione e il maligno. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Melfi (Potenza). Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.