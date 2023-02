Santa Sede: basilica di San Pietro, lunedì mons. Gugerotti presiede una messa nella memoria liturgica di San Gregorio di Narek

Lunedì 27 febbraio alle 16, l’Ambasciata della Repubblica d’Armenia presso la Santa Sede organizzerà nella basilica di San Pietro, nella Cappella del Coro dei canonici, una celebrazione eucaristica in occasione della commemorazione liturgica di San Gregorio di Narek, abate e dottore della Chiesa. Sarà mons. Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, a presiedere la celebrazione alla presenza di S. B. Raphael Bedros XXI Minassian, Catholicos, patriarca di Cilicia per gli armeni cattolici, e di Paruyr Hovhannisyan, vice ministro degli Esteri d’Armenia. I membri del corpo diplomatico, dei media e i rappresentanti delle chiese e della comunità armena sono stati invitati a unirsi alla celebrazione.

Gregorio di Narek è stato un poeta, un monaco, un teologo, un filosofo, un mistico e un santo (951-1010). È ampiamente venerato come una delle figure più significative del pensiero religioso e della letteratura armena medievale. “Il Libro della Lamentazione” è considerato il suo capolavoro. Conosciuto anche come Narek, si compone di 95 preghiere dette “Colloqui con Dio dal profondo del cuore”. Un tema centrale dell’opera è la separazione dell’uomo da Dio e la sua ricerca per ricongiungersi con Lui.

Nell’aprile 2015, durante la messa della Divina Misericordia, Papa Francesco ha proclamato il grande teologo “Dottore della Chiesa universale”. La proclamazione solenne ha avuto luogo durante i riti iniziali della Messa in cui si è commemorato il centenario del Genocidio armeno. Nel giugno del 2016 alla veglia di preghiera ecumenica per la pace in Piazza della Repubblica a Yerevan (Armenia), Papa Francesco ha descritto San Gregorio di Narek come “l’offripreghiera di tutto il mondo”. Nel gennaio 2021 a seguito del decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Papa Francesco ha iscritto il 27 febbraio come il giorno di San Gregorio di Narek nel Calendario Romano Generale.

L’ambasciatore d’Armenia presso la Santa Sede, Garen Nazarian, farà un breve discorso introduttivo alla celebrazione.