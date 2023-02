Papa Francesco: assiste alla proiezione di un documentario del regista Afineevsky sull’Ucraina

Nel pomeriggio di oggi, primo anniversario della guerra in Ucraina, Papa Francesco ha preso parte alla proiezione del documentario “Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, promossa dal regista Evgeny Afineevsky nell’Aula Nuova del Sinodo. La proiezione – informa la Sala Stampa della Santa Sede – era riservata a circa 240 ospiti, persone bisognose, rifugiati e membri della comunità ucraina a Roma, invitati dal regista, accompagnati da rappresentanti di associazioni che portano loro assistenza e dal card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa. Al termine della proiezione Papa Francesco ha rivolto alcune parole ai presenti e pregato con loro, chiedendo al Signore di guarire i cuori, le menti, gli occhi degli uomini, perché “possano vedere la bellezza che tu hai fatto e non distruggere”, e, ha concluso, “semina in noi il seme della pace”. Prima di fare ritorno a Casa Santa Marta il Papa si è fermato a salutare e a conversare con i presenti, tra cui alcune delle persone le cui storie sono narrate nel documentario.