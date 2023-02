Ucraina: Ac Capua, oggi pomeriggio la marcia “Coloriamoci di pace”

L’Azione cattolica della diocesi di Capua scende in campo con una iniziativa forte per richiamare tutti a non abbassare la guardia e chiedere con forza la pace, in particolare per ciò che sta accadendo nel cuore dell’Europa con l’invasione armata russa dell’Ucraina. Sventolando lo slogan “Coloriamoci di pace” l’Azione cattolica chiama a raccolta tutti, bambini, ragazzi, giovani, adulti, associazioni, forze sindacali, religiosi, sacerdoti, famiglie intere per gridare pacificamente a gran voce che la concordia e la pace sono beni preziosissimi da testimoniare e preservare.

La marcia avrà inizio oggi pomeriggio con il raduno a Capua, in Via Napoli, laddove staziona il terminale degli autobus, per poi partire alle ore 1500 in direzione del centro urbano per terminare alle 16,30 presso il Seminario capuano, sede dell’Istituto superiore di scienze religiose “SS. Pietro e Paolo” in via Landone.

Festa, riflessioni, balli e testimonianze faranno da sfondo all’intera pacifica manifestazione che vedrà accolta anche la comunità ucraina cattolica di rito bizantino.