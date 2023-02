Ucraina: Piacenza-Bobbio, mercoledì 1° marzo la diocesi promuove veglia di preghiera con card. Zuppi per chiedere la pace

Mercoledì 1° marzo, alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe Operaio a Piacenza il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, presiederà la veglia di preghiera per la pace promossa dalla diocesi di Piacenza-Bobbio insieme ad Assofa e Sermig. Sarà presente anche il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto.

La veglia accoglie l’invito di Papa Francesco a riunirsi in preghiera per chiedere la fine del conflitto in Ucraina. “Incontro, dialogo, accoglienza: le armi della pace” : infatti, queste parole di Papa Francesco faranno da filo conduttore della veglia per la pace.