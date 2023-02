Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiede in cattedrale una messa con i riti dei Catecumeni

Nel pomeriggio di domani, domenica 26 febbraio, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, celebrerà alle 17.30 in cattedrale la messa nella prima domenica di Quaresima con il rito dell’iscrizione dei nomi dei diciotto catecumeni, giovani e adulti provenienti da diverse nazioni, che riceveranno il Battesimo nel corso della veglia pasquale. “Questa celebrazione – ha affermato don Pietro Giuseppe Scotti, curatore della formazione dei nuovi catecumeni – è sempre un momento molto intenso, perché ci aiuta a riconoscere il Signore che chiama in ogni stagione della vita e per vie misteriose. Ascoltare le storie dei nuovi candidati fa pensare a come, in un mondo in cui spesso ci si lamenta per l’indifferenza di tante persone, alcuni adulti scelgano di diventare cristiani manifestando una grande felicità. Le loro storie, molto diverse le une dalle altre, hanno una cosa in comune: la gioia”.