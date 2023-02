Malattie rare: Aisla, martedì un webinar su cure palliative e assistenza ai sofferenti

In occasione della Giornata delle malattie rare, Aisla approfondisce il tema della cura e dell’assistenza al malato con il webinar di presentazione del documento “Perché le cure palliative nella Sla?”. Con la moderazione di Mario Sabatelli, presidente della Commissione medico-scientifica di Aisla e direttore clinico dell’area adulti del Centro Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, porteranno la loro testimonianza Michele La Pusata, vicepresidente di Aisla e malato di Sla; Claudia Caponnetto, neurologo dell’Ospedale San Martino; Simone Veronese, medico palliativista della Fondazione Faro e segretario nazionale della Sicp (Società italiana cure palliative), e Daniela Cattaneo, medico palliativista del Centro di ascolto Sla e autrice del documento.

L’appuntamento online è fissato per il 28 febbraio alle ore 17.30 vuole porre l’accento non solo su quanto siano fondamentali le cure palliative sin dalla diagnosi in una patologia come la Sla, ma anche quanto sia diverso l’approccio rispetto a quello più noto legato ai trattamenti oncologici. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.