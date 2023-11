Politica: “Friends of Europe”, “10 scelte per un rinnovato contratto sociale per l’Ue”. Tra i relatori Reynders, Schmit, Mogherini

Federica Mogherini (Foto Commissione europea)

Ventesimo appuntamento per lo “State of Europe”, giovedì 9 novembre, evento di alto livello organizzato a Bruxelles da “Friends of Europe”, un laboratorio di riflessioni e scambi sulla politica. La giornata del 9 novembre guarda alle elezioni europee del 2024 e metterà sul tavolo “10 scelte politiche per un rinnovato contratto sociale per l’Europa”, spiegano gli organizzatori, un rapporto curato da Friends of Europe. Il programma della giornata si apre con José Manuel Albars, ministro spagnolo degli Affari esteri, e poi si succederanno numerosi relatori nelle diverse sessioni parallele su temi che vanno dalla sicurezza al contratto sociale a rischio in Europa, alla salute, alla guerra, alle infrastrutture digitali, alla crisi climatica e all’economia verde, a modelli alternativi per una crescita economica sostenibile e inclusiva in Europa. Tanti i nomi del nutrito programma. Per citarne alcuni: i commissari europei per la giustizia, Didier Reynders, e per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, Federica Mogherini, già Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri, la giornalista bielorussa Hanna Liubakova, il presidente dell’eurogruppo Paschal Donhoe. All’evento sono attesi oltre 200 responsabili politici e figure influenti provenienti da più di 40 Paesi, ministri dei governi nazionali, amministratori delegati, leader di Ong, alti funzionari dell’Ue, deputati a parlamenti europei e nazionali, influencer e giovani leader europei. All’evento si può partecipare o lo si può seguire a distanza.