Diocesi: Cosenza-Bisignano, nel fine settimana a Rende assemblea “Quale salvezza annunciare oggi?”

“Quale salvezza annunciare oggi?”. Questo il titolo dell’assemblea diocesana di Cosenza-Bisignano che si terrà domani e domenica dalle 15.30 alle 19 presso il palacultura Giovanni Paolo II del Seminario teologico cosentino di Rende.

Il momento assembleare della prima giornata, “che sarà vissuto con metodo e modalità sinodale” – come si legge in un comunicato stampa diocesano – prevede una sintesi sul cammino fatto in diocesi da Daniela Turco e Zaira Sorrenti e una relazione centrale tenuta da mons. Armando Matteo, segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede (sezione dottrinale) e membro del Sinodo. La seconda giornata sarà dedicata ad un ascolto per tavoli sinodali per forania “dove nel corso dell’anno si proseguirà il lavoro di ascolto e riflessione”. La due giorni si concluderà con la presentazione del lavoro avviato da alcuni uffici pastorali e con il mandato agli operatori pastorali da parte dell’arcivescovo Giovanni Checchinato. Il convegno, aperto a tutti, prevede la presenza dei delegati sinodali delle parrocchie, dei delegati della pastorale, insegnanti di religione e membri delle associazioni.