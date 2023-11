Televisione: Tv2000, domani pomeriggio in onda l’Annual Meeting Cuamm dal titolo “In Movimento. Con l’Africa tra emergenza e sviluppo”

Tv2000 domani, sabato 4 novembre, alle ore 16, trasmette l’Annual Meeting Cuamm dal titolo “In Movimento. Con l’Africa tra emergenza e sviluppo”. Un evento che quest’anno mette al centro le sfide che il continente africano sta affrontando tra emergenze e instabilità cronica. Un’attenzione indirizzata non solo ai bisogni ma anche alle grandi potenzialità dell’Africa.

Tra gli interventi: il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Matteo Zuppi, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, il direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro, il presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Romano Prodi, il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, il ministro della Salute della Repubblica Centrafricana, Pierre Somse, l’attore Neri Marcorè. In programma anche un video messaggio del ministro degli Esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani.