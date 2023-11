Diocesi: Reggio Calabria, domenica il Pellegrinaggio mariano dei bambini

Si rinnova quest’anno l’esperienza del Pellegrinaggio mariano dei bambini delle comunità parrocchiali e delle associazioni e dei vari gruppi diocesani che si occupano di catechesi ai più piccoli. Un’occasione per onorare la celeste patrona del popolo reggino, la Madonna della Consolazione e pregare insieme per la pace.

L’appuntamento con il Pellegrinaggio mariano dei bambini della diocesi di Reggio Calabria-Bova è il 5 novembre in Piazza Duomo. È un’occasione per condividere insieme all’arcivescovo, mons. Fortunato Morrone, un momento così ricco di significato e per vivere in modo gioioso la presenza dell’effigie della Vergine nella basilica cattedrale.

Lo slogan che dà il tema al Pellegrinaggio 2023 è: “Con Maria, messaggeri di pace”. A renderlo noto sono il direttore don Antonio Bacciarelli e l’equipe dell’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova nella lettera inviata ai parroci, ai catechisti e ai responsabili delle associazioni laicali.

“In questo tempo in cui la guerra imperversa in varie parti del mondo, in particolare l’ultimo conflitto in terra palestinese, vogliamo accogliere l’invito di Papa Francesco a pregare per la pace rivolgendo la nostra preghiera a Maria regina della Pace. È nostro desiderio, inoltre, che questo momento sia condiviso con tutte le associazioni e i movimenti laicali presenti nella Diocesi, convinti che insieme, sotto lo sguardo benedicente di Maria, possiamo sentirci sempre più Chiesa”, si legge ancora nella missiva.

L’appuntamento è alle 15 in piazza Duomo (la conclusione è prevista attorno alle 16:30). Ogni parrocchia parteciperà a questo momento di incontro, ma anche preghiera e riflessione. Saranno, in particolare, i bambini a redigere una o più preghiere per invocare la pace nel mondo. Scriveranno le loro intenzioni su un foglio di carta colorata e poi piegate ad aeroplanino. Per l’occasione sarà anche raccolto simbolicamente un euro a partecipante da donare per i bisogni della martoriata Terra Santa, piegata come non mani dal dolore e dal sangue.