Alluvione in Toscana: Misericordie fiorentine, da ieri sera 50 volontari impegnati sul territorio. Invito alla popolazione “alla prudenza”

Oltre 50 volontari delle Misericordie fiorentine sono impegnati da ieri sera con un avvicendamento continuo di risorse e con una concentrazione dei mezzi nelle aree più critiche, per far fronte all’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio.

“Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, ai cittadini che hanno subito danni e a quelli che sono stati evacuati dalle loro abitazioni. Siamo impegnati con tutte le nostre forze per prestare assistenza e soccorso, e ringrazio i volontari per questo”, afferma il presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area fiorentina, Andrea Ceccherini.

L’Area Emergenze delle Misericordie resta operativa per il monitoraggio della situazione e per il coordinamento delle numerose squadre di volontari sul campo che stanno offrendo assistenza alla popolazione e aiuto nelle operazioni di ripulitura dalle acque. “Ricordiamo alla popolazione la massima prudenza”, conclude Ceccherini.