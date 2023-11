Alluvione in Toscana: Cisom, attivati volontari e mezzi. “Al fianco delle comunità colpite per superare questa emergenza insieme”

(Foto: Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta - Cisom)

A seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) è stato attivato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per recarsi sul posto e far fronte all’emergenza. Dalla scorsa notte, il Raggruppamento Cisom Toscana sta lavorando senza sosta nelle zone più colpite dal maltempo, con squadre di volontari specializzati nell’utilizzo di idrovore e motoseghe. “Il Cisom – ha dichiarato il presidente, Benedetto Barberini – è impegnato a fornire aiuto e supporto nelle zone colpite dalla tempesta Ciaran in Toscana. I nostri volontari stanno intervenendo con le risorse e le competenze necessarie per affrontare questa emergenza e mitigare i danni causati dal maltempo a beni e persone”. “La prontezza e la dedizione dei volontari del Cisom in questa emergenza – ha aggiunto – confermano l’importanza di una risposta coordinata e solida in situazioni di crisi. È fondamentale che la popolazione rispetti le direttive delle autorità locali e si attenga alle comunicazioni ufficiali per garantire la sicurezza personale e agevolare le operazioni di soccorso”.

Attualmente, tutti i 35 i volontari che compongono le squadre Cisom provenienti dai Gruppi Cantagallo, Firenze, Montemurlo e Pisa, sono presenti sul posto per prestare soccorso nelle aree di Montemurlo, Campi Bisenzio e Livorno, con idrovore, elettropompe e generatori, motoseghe e Tsk. Il Cisom – viene spiegato in una nota – continuerà a monitorare da vicino l’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi. “La solidarietà e la collaborazione sono fondamentali in momenti come questi, e il Cisom – conclude la nota – è al fianco delle comunità colpite per superare questa emergenza insieme”.