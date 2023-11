Diocesi: Senigallia, prorogata fino al 7 gennaio l’esposizione “Omaggio a Perugino” in corso alla Pinacoteca

È prorogata al 7 gennaio 2024 l’esposizione “Omaggio a Perugino” in corso alla Pinacoteca diocesana di Senigallia. Promossa dalla diocesi, grazie alla collaborazione di importanti enti prestatori tra cui la Galleria nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino, per celebrare il quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci nel 1523, “il grande successo di pubblico e di critica ha indotto alla proroga dell’evento senigalliese. La chiusura, prima prevista per domenica 5 gennaio, è così posticipata a domenica 7 gennaio favorendo pertanto la visita alle numerose scolaresche che stanno prenotando per percorsi guidati e laboratori a tema, sempre gratuiti, proposti dalla Pinacoteca”, rende noto oggi la diocesi. Inoltre, “sarà possibile accogliere anche i tanti visitatori che scelgono la spiaggia di velluto per una escursione nel periodo autunnale o una vacanza durante le festività natalizie”. Confermato, anche nella proroga l’ingresso gratuito ad “Omaggio a Perugino”, così come confermate sono le visite guidate gratuite in tutte le domeniche, sempre senza prenotazione, alle ore 17. Novità invece negli orari, per cui “Omaggio a Perugino” dal 6 novembre al 7 gennaio sarà aperta sabato, domenica e festivi con orario 9-12 e 17-19. Si amplia pertanto l’occasione di percorrere quell’itinerario “Omaggio a Perugino. Misericordiae Vultus”, che introduce attraverso una serie di opere, diverse per tipologia e per epoca, alla grande Pala di Senigallia che dipinta da Pietro Vannucci nell’ultimo decennio del Quattrocento dialoga in questo “omaggio” con i volti delle opere che compendiano il percorso, realizzato col patrocinio del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia. L’esposizione resterà chiusa il giorno di Natale e anche nel pomeriggio del 24 e del 31 dicembre.