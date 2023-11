Giornalismo: Mpv, a Domenico Mugnaini il primo Premio Pirovano-Liverani “per il suo servizio alla vita umana, alla società e alla Chiesa”

In occasione dei 45 anni di Si alla Vita, l’organo ufficiale di stampa del Movimento per la vita italiano (Mpv), verrà consegnato a Domenico Mugnaini, giornalista di Toscana Oggi, il primo premio giornalistico Pirovano-Liverani, istituito per l’occasione e intitolato ai due direttori della rivista scomparsi lo scorso anno. La cerimonia di consegna si terrà nell’ambito del 43° convegno nazionale Carlo Casini che si apre oggi a Firenze (fino al 5 novembre).

Classe 1960, sposo e padre, lunga e brillante carriera nel giornalismo fiorentino e non solo, Mugnaini ha iniziato la carriera giovanissimo nella stampa e nei media cattolici fiorentini con collaborazioni che lo hanno visto scrivere dapprima con L’Osservatore Toscano e poi proprio con Toscana Oggi sin dalla fondazione. Fra le diverse esperienze professionali è stato corrispondente de Il Popolo e collaboratore di Avvenire, ma anche di altre testate. Mugnaini ha conosciuto anche l’esperienza del Gr2 della Rai a Roma, che ha lasciato diventando caporedattore prima di Canale 10 e poi del Gruppo Cecchi Gori, dal 1993 fino a luglio 1999, anno in cui entra anche all’ufficio stampa di Palazzo Vecchio. Nel 2019 ha assunto la direzione di “Toscana Oggi”. La sua testimonianza di giornalista non è mai arretrata “davanti alla grande sfida antropologica del nostro tempo: il riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano sin dal concepimento”, si legge nella motivazioni del Premio. “Già da giovane giornalista, Mugnaini ha prestato attenzione alle iniziative del Movimento per la vita”, e da direttore di Toscana Oggi “non ha perso una battuta sul tema del diritto a nascere, della reale tutela della maternità, della tutela dei più fragili, poveri e degli ultimi”, dando “voce a chi non ha voce” o agli operatori a sostegno della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Significativo il suo impegno per la pubblicazione di tre libri, editi dalla casa editrice Toscana Oggi, dedicati a Carlo Casini. “A pieno titolo, quindi il premio giornalistico Pirovano Liverani è stato attribuito a Mugnaini “per il suo servizio reso al valore di ogni vita umana e quindi per il suo servizio alla società e alla Chiesa”, si legge a conclusione delle motivazioni.