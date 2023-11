Diocesi: Venezia, domani il patriarca Moraglia ordina diaconi Gianpaolo Pivato e Giacomo Ridolfi nella basilica di S. Marco

Due doni per la Chiesa che è in Venezia: domani mattina, sabato 4 novembre, alle 10 nella basilica cattedrale di San Marco Evangelista, il patriarca Francesco Moraglia ordinerà due nuovi diaconi. Sono Gianpaolo Pivato, diacono permanente, e Giacomo Ridolfi, seminarista veneziano il cui cammino si completerà con l’ordinazione sacerdotale orientativamente il prossimo anno.

Gianpaolo Pivato, 56 anni, di professione operatore socio sanitario, è il primo diacono permanente ordinato dal 2014. È sposato con Sabrina dal ’92 e ha due figli, Leonardo e Marco. Appartiene alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Donato di Murano. Giacomo Ridolfi, seminarista di origini mestrine, classe ’94, è laureato in Economia e commercio a Ca’ Foscari. Ha chiesto e ricevuto il battesimo a 15 anni. Presterà temporaneamente servizio pastorale nelle comunità di Santa Maria della Pace e Corpus Domini di Mestre e collaborerà con la pastorale universitaria. È originario della parrocchia di San Lorenzo Giustiniani nel quartiere mestrino della Cipressina, dove ha ricevuto il dono del battesimo a seguito del suo cammino di fede. È entrato nel Seminario patriarcale di Venezia nel 2016.